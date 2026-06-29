Сергей Разумовский

Украинские теннисистки Александра Олейникова и Даяна Ястремская по-разному начали выступления в одиночной сетке Wimbledon. Олейникова потерпела разгромное поражение в своем дебютном матче в основе турнира WTA на траве, тогда как Ястремская сумела совершить камбэк в сложном трехсетовом поединке и пробилась во второй круг.

Александра Олейникова, занимающая 53-е место в мировом рейтинге WTA, в первом раунде встретилась с американкой Маккартни Кесслер, 57-й ракеткой мира. Матч сложился для украинки крайне неудачно: она не смогла взять ни одного гейма и уступила со счетом 0:6, 0:6.

Поединок длился всего 40 минут игрового времени. Для Олейниковой это был первый матч в основной сетке турнира уровня Тура на травяном покрытии. До сих пор украинка не имела такого опыта на этом уровне, что могло сказаться на ее игре против соперницы, которая действовала значительно увереннее и стабильнее.

Для Олейниковой это не первое появление на Wimbledon в общем. В прошлом году она принимала участие в квалификации травяного мейджора, однако тогда завершила выступление уже в стартовом раунде. В этом сезоне украинка впервые сыграла в основной сетке, но преодолеть первый круг не смогла.

Несмотря на вылет в одиночном разряде, Олейникова еще продолжит выступления на Wimbledon. Украинка заявлена в парном турнире, где ее партнершей будет мексиканская теннисистка Рената Сарасуа.

Зато Даяна Ястремская, которая ныне является 67-й ракеткой мира, успешно стартовала на турнире. В первом круге украинка встретилась с японкой Аой Ито, занимающей 228-е место в рейтинге WTA. Матч оказался очень напряженным и длился три сета.

Ястремская выиграла первую партию на тайбрейке — 7:6 (1), однако во втором сете позволила сопернице вернуться в игру и уступила 4:6. Решающий сет также складывался для украинки непросто. Даяна проигрывала со счетом 3:5 и оказалась на грани поражения, но сумела спасти матч.

В конце третьего сета Ястремская отыграла четыре матч-бола соперницы, после чего выиграла четыре гейма подряд. Благодаря этому украинка завершила встречу победой — 7:6 (1), 4:6, 7:5.

Этот успех стал для Ястремской важным не только с турнирной точки зрения. Украинка прервала серию из четырех поражений подряд на турнирах Grand Slam. В последний раз до этого она побеждала на мейджорах именно на Wimbledon в прошлом году, когда смогла дойти до третьего круга.

Для Даяны это уже пятое выступление в основной сетке Wimbledon. В четвертый раз в карьере она стартовала на травяном мейджоре с победы.

Во втором круге соперницей Ястремской станет представительница Испании Джессика Боусас Манейро. Именно ей украинка уступила в прошлом году на Уимблдоне, так что будущий матч станет для Даяны возможностью взять реванш за прошлогоднее поражение.

Результаты украинок в первом круге Wimbledon

Александра Олейникова – Маккартни Кесслер 0:6, 0:6

Даяна Ястремская – Аой Ито 7:6 (1), 4:6, 7:5