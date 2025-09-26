Костюк и Ястремская узнали соперниц во втором круге «тысячника» в Китае
Украинки как сеиные пропускали первый раунд турнира
около 22 часов назад
Фото: Getty Images
Марта Костюк и Даяна Ястремская по результатам матчей первого круга турнира серии WTA1000 в китайском Пекине получили соперниц во втором раунде.
Костюк встретится с немкой Эллой Зайдель. Накануне представительница Германии обыграла польку Магдалену Френх 7:5, 6:4. Это будет первая очная встреча теннисисток.
Ястремская сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро, которая справилась с Жаклин Кристиан 6:4, 6:0. Представительница Испании играла с украинкой на Wimbledon-2025, где победила в трех сетах. Оба матча представительниц Украины запланированы на 27 сентября.
Напомним, что сборная Украины поднялась до топ-5 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг.