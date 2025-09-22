Костюк опустилась в рейтинге WTA, Свитолина сохранила свои позиции
Олейникова сделала сумасшедший прыжок
около 2 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг организации.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-ю позицию.
Марта Костюк опустилась на 28-е место. Личный рекорд обновила Александра Олейникова, выигравшая турнир WTA 125 в итальянском Толентино – 136-е место.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA по состоянию на 22 сентября:
1. Арина Соболенко – 11225 очков
2. Ига Швентек (Польша) – 8433
3. Кори Гауфф (США) – 7873
4. Аманда Анисимова (США) – 5109
5. Мирра Андреева – 4793
6. Мэдисон Киз (США) – 4579
7. Джессика Пегула (США) – 4383
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4006
9. Чжен Циньвень (Китай) – 4003
10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3833
...
13. Элина Свитолина (Украина) – 2606
28 (26). Марта Костюк (Украина) – 1659
31 (32). Даяна Ястремская (Украина) – 1559
86 (87). Юлия Стародубцева (Украина) – 840
136 (163). Александра Олейникова (Украина) – 557
155. Ангелина Калинина (Украина) – 472
184 (193). Дарья Снигур (Украина) – 390
259 (264). Анастасия Соболева (Украина) – 268
Ранее стала известна сумма призовых Олейниковой за победу на турнире в Италии.