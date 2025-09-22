Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева сыграют на престижном турнире в Пекине
Элина, Марта и Диана начнут соревнования со второго раунда
38 минут назад
Фото: j48tennis.net
Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева попали в основную сетку турнира серии WTA1000 в китайском Пекине. Свитолина, Костюк и Ястремская как сеяные начнут соревнования со второго круга.
Матчи украинок на «тысячнике» в Пекине:
Элина Свитолина – Татьяна Мария / Мари Боузкова
Марта Костюк – Магдалена Френх / «квалифаерка»
Даяна Ястремская – Джессика Боузас Манейро / Жаклин Кристиан
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович
Напомним, что сборная Италии выиграла Кубок Билли Джин Кинг.