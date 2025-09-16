Костюк назвала главную личную цель в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
17 сентября начнется противостояние Испания – Украина
около 2 часов назад
Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась ожиданиями от четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг. Слова украинки приводит btu.org.ua.
Марто, насколько важно для вас быть здесь на Финале впервые?
Я думаю, это впервые для всех нас, не только для меня. Да, считаю, это невероятная честь – представлять свою страну, впервые быть здесь на Финале рядом с этими замечательными девушками. Мы очень долго играем вместе в одной команде. Это будет фантастический опыт, независимо от результата. Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду. Думаю, у нас очень сильная команда, поэтому надеюсь на большую поддержку.
У вас был отличный сезон, особенно в парном разряде. Как вы видите свою роль в команде, как можете помочь?
Вы спрашиваете, буду ли я играть в паре?
Как вы поможете команде, да.
Думаю, это решение капитана, не наше. Мы даем обратную связь, тренируемся, делаем всё, что можем. Я играла и с Людой, и с Надей, чувствую себя хорошо с обеими. Они также играли вместе. Так что у нас есть варианты, и это очень позитивно.
Моя главная цель – выиграть свой одиночный матч, а дальше уже не все зависит от меня. Я готова, если команде нужна моя помощь, если девушки хотят играть со мной (смеется). Я люблю парный разряд. В этом году я мало играла, но обычно мне это очень нравится. Это как другой вид спорта, другая страсть. Если потребуется, я с удовольствием помогу.
Напомним, что встреча Украина – Испания начнется 17 сентября в 12:00 по киевскому времени.