Олег Шумейко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась ожиданиями от четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг. Слова украинки приводит btu.org.ua.

Марто, насколько важно для вас быть здесь на Финале впервые?

Я думаю, это впервые для всех нас, не только для меня. Да, считаю, это невероятная честь – представлять свою страну, впервые быть здесь на Финале рядом с этими замечательными девушками. Мы очень долго играем вместе в одной команде. Это будет фантастический опыт, независимо от результата. Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду. Думаю, у нас очень сильная команда, поэтому надеюсь на большую поддержку.

У вас был отличный сезон, особенно в парном разряде. Как вы видите свою роль в команде, как можете помочь?

Вы спрашиваете, буду ли я играть в паре?

Как вы поможете команде, да.

Думаю, это решение капитана, не наше. Мы даем обратную связь, тренируемся, делаем всё, что можем. Я играла и с Людой, и с Надей, чувствую себя хорошо с обеими. Они также играли вместе. Так что у нас есть варианты, и это очень позитивно.

Моя главная цель – выиграть свой одиночный матч, а дальше уже не все зависит от меня. Я готова, если команде нужна моя помощь, если девушки хотят играть со мной (смеется). Я люблю парный разряд. В этом году я мало играла, но обычно мне это очень нравится. Это как другой вид спорта, другая страсть. Если потребуется, я с удовольствием помогу.

Напомним, что встреча Украина – Испания начнется 17 сентября в 12:00 по киевскому времени.