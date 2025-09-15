Капитан сборной Испании – о матче с Украиной: «Мы хорошо знаем наших соперниц»
Игра состоится 17 сентября
около 1 часа назад
Капитан сборной Испании Карла Суарес Наварро поделилась ожиданиями от будущего четвертьфинального матча Кубка Билли Джин Кинг против Украины. Слова приводит btu.org.ua.
Суарес Наварро отметила, что команда хорошо адаптировалась после перелета и активно тренируется на местных кортах.
Мы хорошо знаем наших соперниц, но в командных соревнованиях всегда могут быть неожиданности. Мы тренируемся и хотим быть готовыми. Это сложно, но в то же время приносит удовольствие. К тому же, мы видели, как сборная Испании в Кубке Дэвиса сделала камбэк с 0:2 — это вдохновляет и мотивирует нас на этой неделе.
Встреча Испания – Украина состоится 17 сентября.
Сборная Украины провела в Китае тренировку перед четвертьфиналом Кубка Билли Джин Кинг.
Поделиться