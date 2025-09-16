Капитан сборной Украины: «Ожидаем серьезной борьбы в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг»
Марченко оценил условия на соревнованиях в Шэньчжэне
около 1 часа назад
Фото: Фонд Свитолиной
Капитан женской команды Украины по теннису Илья Марченко поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг с Испанией. Слова украинца приводит btu.org.ua:
Мы тренируемся. Все хорошо. Нам нравится находиться в Шэньчжэне. Нам подходят условия. Думаю, мячи и покрытие оптимальны для моей команды. Пока что все идеально.
Испанки, безусловно, умеют играть в теннис. Это опытная и хорошая команда. Мы видим, что лидер Испании здесь, она готовится. Ожидаем серьезной борьбы.
Напомним, что встреча Украина – Испания начнется 17 сентября в 12:00 по киевскому времени.