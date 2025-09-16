Капитан женской команды Украины по теннису Илья Марченко поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг с Испанией. Слова украинца приводит btu.org.ua:

Мы тренируемся. Все хорошо. Нам нравится находиться в Шэньчжэне. Нам подходят условия. Думаю, мячи и покрытие оптимальны для моей команды. Пока что все идеально.

Испанки, безусловно, умеют играть в теннис. Это опытная и хорошая команда. Мы видим, что лидер Испании здесь, она готовится. Ожидаем серьезной борьбы.