Костюк не стала первой ракеткой Украины – Свитолина сохраняет лидерство
Кто из украинок также попал в топ-100 рейтинга WTA?
около 22 часов назадПодписаться в
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира. В верхней части списка на этот раз не было изменений: первая тройка осталась такой же, как и ранее.
Лидером мирового рейтинга WTA продолжает оставаться Арина Соболенко. Вторую позицию сохранила представительница Казахстана Елена Рыбакина, а третье место занимает польская теннисистка Ига Свентек.
Среди украинок лучшей, как и прежде, является Элина Свитолина. Опытная украинская теннисистка сохранила за собой статус первой ракетки Украины и осталась на восьмой позиции мировой классификации.
Без изменений в рейтинге осталась и Марта Костюк. Она продолжает находиться на 12-й позиции и остается второй ракеткой Украины.
Тройку лучших украинок в рейтинге WTA замыкает Даяна Ястремская. Она потеряла одну позицию и теперь занимает 50-е место.
В пределах первой сотни мирового рейтинга также находятся еще четыре представительницы Украины. Александра Олийникова расположилась на 51-й позиции. Юлия Стародубцева опустилась на две позиции и теперь занимает 59-е место. Ангелина Калинина также потеряла две позиции и находится на 71-й позиции.
Наибольший прогресс среди украинок в ТОП-100 продемонстрировала Дарья Снигур. Она поднялась сразу на девять позиций и теперь занимает 75-е место в мировом рейтинге.
Украинки в ТОП-100 рейтинга WTA
8. Элина Свитолина (4315)
12. Марта Костюк (3157)
50. Даяна Ястремская -1 (1126)
51. Александра Олийникова (1114)
59. Юлия Стародубцева -2 (1063)
71. Ангелина Калинина -2 (965)
75. Дарья Снигур +9 (928)
* Другие украинские теннисистки в первую сотню обновленного рейтинга WTA не попали.
Ранее Калинина узнала соперницу в квалификации турнира в Берлине.
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