Сергей Разумовский

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира. В верхней части списка на этот раз не было изменений: первая тройка осталась такой же, как и ранее.

Лидером мирового рейтинга WTA продолжает оставаться Арина Соболенко. Вторую позицию сохранила представительница Казахстана Елена Рыбакина, а третье место занимает польская теннисистка Ига Свентек.

Среди украинок лучшей, как и прежде, является Элина Свитолина. Опытная украинская теннисистка сохранила за собой статус первой ракетки Украины и осталась на восьмой позиции мировой классификации.

Без изменений в рейтинге осталась и Марта Костюк. Она продолжает находиться на 12-й позиции и остается второй ракеткой Украины.

Тройку лучших украинок в рейтинге WTA замыкает Даяна Ястремская. Она потеряла одну позицию и теперь занимает 50-е место.

В пределах первой сотни мирового рейтинга также находятся еще четыре представительницы Украины. Александра Олийникова расположилась на 51-й позиции. Юлия Стародубцева опустилась на две позиции и теперь занимает 59-е место. Ангелина Калинина также потеряла две позиции и находится на 71-й позиции.

Наибольший прогресс среди украинок в ТОП-100 продемонстрировала Дарья Снигур. Она поднялась сразу на девять позиций и теперь занимает 75-е место в мировом рейтинге.

Украинки в ТОП-100 рейтинга WTA

8. Элина Свитолина (4315)

12. Марта Костюк (3157)

50. Даяна Ястремская -1 (1126)

51. Александра Олийникова (1114)

59. Юлия Стародубцева -2 (1063)

71. Ангелина Калинина -2 (965)

75. Дарья Снигур +9 (928)

* Другие украинские теннисистки в первую сотню обновленного рейтинга WTA не попали.

Ранее Калинина узнала соперницу в квалификации турнира в Берлине.