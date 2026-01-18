Украинская теннисистка Марта Костюк (20 WTA) получила травму во время матча первого круга Australian Open-2026 против француженки Эльзы Жакмо (58 WTA).

Поединок длился почти три часа и завершился поражением Костюк в трех сетах. После матча украинка сообщила, что из-за повреждения вынуждена сняться с турнира в парном разряде.

По словам теннисистки, медицинское обследование подтвердило разрыв связки лодыжки.

К сожалению, я травмировала лодыжку во время сегодняшнего матча, и после дальнейших обследований был подтвержден разрыв связки, а это значит, что я не смогу продолжить игру на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде с моей замечательной партнершей Еленой Габриэлой Русе.

Australian Open всегда был одним из моих любимых турниров, поэтому я не представляла себе завершение своей серии именно так. Но это часть спорта.

Несмотря на неудачу, Брисбен стал отличным началом года, и я благодарна за этот импульс. Теперь время сосредоточиться на восстановлении, и я буду рада как можно скорее вернуться на корт. Желаю всем отличного Australian Open.