Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) для Ready To Fight отреагировал на появление в сети видео спарринга бывшего чемпиона мира в хэвивейте Владимира Кличко.

Недавно в сети появились кадры тренировок Владимира Кличко. Возможен ли его реванш с Фьюри?

«Я бы с огромным удовольствием посмотрел этот реванш. Но даю 70%, что Владимир тренируется только для себя».

А если завтра Владимир позвонит тебе и, как раньше это сделал Джошуа, захочет поработать с твоей командой в Гандии?

«Если он позвонит, я лично поеду к нему, привезу в лагерь и сделаю все возможное, чтобы помочь ему выйти в ринг еще раз».

Напомним, Владимир завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа.

