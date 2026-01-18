На старте Australian Open также завершила участие Даяна Ястремская.
Украинка проиграла в двух сетах
В Мельбурне в первом круге Australian Open-2026 украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) проиграла румынке Габриэле Русе (WTA 79) со счетом 4:6, 5:7.
Матч длился 109 минут, в течение которых Ястремская не подала ни одного эйса, тогда как соперница выполнила один. При этом Даяна допустила шесть двойных ошибок против пяти у оппонентки.
Также Ястремская реализовала три из шести брейк-пойнтов, тогда как Русе использовала пять из четырнадцати.
Для теннисисток это был третий очный матч — во всех трех победу одержала Русе.
Ранее до второго круга Australian Open не смогла пробиться Марта Костюк.
