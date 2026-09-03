Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026 года. В матче первого круга она вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе одержала победу над венгро-бразильским дуэтом Панны Удварди и Лауры Пигосси.

Поединок длился один час и 12 минут и завершился в пользу украинско-румынской пары в двух сетах – 6:3, 6:4.

В начале встречи обе команды старались действовать максимально надежно на своей подаче. Однако Костюк и Русе сумели воспользоваться ошибками соперниц, сделали необходимый брейк и довели первую партию до победы с преимуществом в три гейма – 6:3.

Во втором сете борьба была более напряженной. Украинка и ее напарница сумели сохранить концентрацию в решающих розыгрышах, еще раз завладели преимуществом на подаче соперниц и не позволили им перевести матч в третью партию. В итоге Костюк и Русе выиграли сет со счетом 6:4 и оформили выход во второй круг.

Это была первая очная встреча между этими теннисными дуэтами. В следующем раунде Костюк и Русе сыграют против победительниц матча между украинкой Дарьей Снигур и бельгийкой Ханной Вандевинкель и тандемом Элизой Мертенс из Бельгии и Дианой Шнайдер.

Параллельно Марта Костюк продолжает выступления в одиночном разряде US Open. Украинка уже пробилась в 1/16 финала, где встретится с «нейтральной» теннисисткой Екатериной Александровой.