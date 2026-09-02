Костюк обыграла экс-чемпионку US Open и вышла в 1/16 финала турнира
Украинка одержала победу в двух сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026 года.
В матче второго раунда украинка в двух сетах победила бывшую третью ракетку мира и чемпионку US Open 2017 года Слоан Стивенс (WTA 209).
Поединок длился 1 час 27 минут. За это время Костюк выполнила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Стивенс не сделала ни одного эйса, допустила два двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех.
Для Костюк эта победа стала десятой в основной сетке американского Grand Slam.
US Open 2026. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 7:5
В следующем круге Костюк сыграет против победительницы матча между Кимберли Биррелл (Австралия) и Екатериной Александровой.
Олейникова победно дебютировала в основе US Open.