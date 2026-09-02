Трабзонспор Малиновского и Батагова проведет товарищеский матч с Зенитом
Игра состоится 15 ноября
Турецкий Трабзонспор, за который выступают украинский защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский, объявил о проведении товарищеского матча против российского Зенита.
Матч запланирован на 15 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе Газпром-Арена.
Участие украинских футболистов в этой игре маловероятно. Малиновский в этот период будет находиться в расположении сборной Украины, которая 14 ноября играет против Северной Ирландии. Батагов продолжает восстановление после травмы и не выходит на поле с начала марта.
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