Олег Шумейко

Алексей Крутых (ATP, 458) в полуфинале отбора турнира серии Challenger в испанской Валенсии обыграл одиннадцатого сеянного Андрея Мартина (ATP, 380) 4:6, 6:3, 6:4.

За 2 с четвертью часа на корте украинец дважды подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из пяти и 1 раз ошибся при подаче. Словак сделал 7 эйсов, 3 брейка и одну «двойную». Это была вторая встреча теннисистов – Алексей взял реванш за поражение в 2022 году.

Следующим соперником Крутых станет пятый сеянный квалификации Карлос Санчес Ховер (ATP, 316).

