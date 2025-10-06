Олег Гончар

В первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай) украинская теннисистка Диана Ястремская (WTA 31) не смогла завершить матч первого круга турнира WTA 1000 в Ухане (Китай) из-за проблем со здоровьем.

Одесситка отказалась от продолжения игры против немки Лауры Зигемунд (WTA 53) при счете 5:7, 6:4, 1:4.

Матч длился 164 минуты, за которые Ястремская выполнила два эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из 14 брейк-поинтов.

Это была четвертая встреча теннисисток, и во всех предыдущих побеждала украинка.

Зигемунд в следующем круге сыграет с Миррой Андреевой (WTA 5) из России.

Напомним, Ястремская не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Пекине.