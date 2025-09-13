Олег Гончар

В Анталии (Турция) сборная Украины по теннису одержала уверенную победу над Доминиканской Республикой со счетом 4:0 в матчах Второй мировой группы Кубка Дэвиса. Результат вывел "сине-желтых" в плей-офф Первой мировой группы, который состоится в 2026 году.

Последний матч выиграл Алексей Крутых, который победил Энмануэля Муньоса в одиночном матче со счетом 6:1, 6:4.

Кубок Дэвиса. Вторая мировая группа.

Украина — Доминиканская Республика — 4:0

Алексей Крутых — Энмануэль Муньос — 6:1, 6:4

Напомним, ранее победу Украине обеспечила выигранная встреча в парном разряде.