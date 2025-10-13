Лопата вышла в финал квалификации турнира в США
Украинка в двух сетах обыграла местную теннисистку
Анастасия Лопата в полуфинале квалификации турнира серии ITF100 в США одержала победу над Зайрой Кларк 6:3, 6:2.
За полтора часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из одиннадцати и трижды ошиблась при подаче. Американка сделала 1 брейк и 3 «двойные».
Следующей соперницей Лопаты станет еще одна представительница США Джессика Файлла.
