Олег Гончар

В первом круге турнира в Нинбо украинка Юлия Стародубцева (WTA 131) победила Юлию Путинцеву (WTA 69) со счетом 6:4, 6:2.

Матч длился 99 минут, за которые Стародубцева не подавала эйсы, тогда как соперница записала себе в актив два эйса. При этом, у обеих теннисисток по одной двойной ошибке.

Также Стародубцева реализовала четыре из девяти брейков против одного из семи у соперницы.

Во втором круге Стародубцева встретится с швейцаркой Белиндой Бенчич (WTA 14).

Эта победа прервала серию из шести поражений Стародубцевой в первых кругах основных сеток турниров WTA

Напомним, что в основную сетку турнира Стародубцева попала после победы в квалификации.