Стародубцева обыграла Путинцеву в первом круге WTA 500 в Нинбо
Украинка прервала серию из шести поражений в первых кругах
около 3 часов назад
В первом круге турнира в Нинбо украинка Юлия Стародубцева (WTA 131) победила Юлию Путинцеву (WTA 69) со счетом 6:4, 6:2.
Матч длился 99 минут, за которые Стародубцева не подавала эйсы, тогда как соперница записала себе в актив два эйса. При этом, у обеих теннисисток по одной двойной ошибке.
Также Стародубцева реализовала четыре из девяти брейков против одного из семи у соперницы.
Во втором круге Стародубцева встретится с швейцаркой Белиндой Бенчич (WTA 14).
Эта победа прервала серию из шести поражений Стародубцевой в первых кругах основных сеток турниров WTA
Напомним, что в основную сетку турнира Стародубцева попала после победы в квалификации.
