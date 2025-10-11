Определилась первая соперница Ястремской на турнире в Нинбо
Украинка выйдет на корт против канадки Виктории Мбоко
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (31 WTA) в первом круге турнира WTA 500 в Нинбо (Китай) встретится с канадкой Викторией Мбоко (24 WTA).
В случае победы во втором круге Ястремская может сыграть против третьей сеяной фаворитки турнира — Елены Рыбакиной из Казахстана (9 WTA).
