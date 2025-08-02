Олег Шумейко

Людмила Киченок и Эллен Перес во втором круге турнира серии WTA1000 в канадском Монреале уступили Коко Гофф и Маккартни Кесслер 3:6, 6:4, 1-10.

За час с четвертью на корте украинско-австралийский тандем 1 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта из восьми и 4 раза ошибся при подаче. Американки сделали 1 эйс, 3 брейка и 5 «двойных».

Напомним, чтоЭлина Свитолина вслед за Мартой Костюк и Даяной Ястремской вышла в четвертый круг соревнований в Монреале.