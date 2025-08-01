Людмила Кіченок прошла во второй раунд "тысячника" в Монреале
Украинка в дуэте с Перес обыграла Меличар и Самсонову
около 4 часов назад
Людмила Киченок / Фото - Суспільне
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с австралийкой Эллен Перес одержали победу на старте парного турнира WTA 1000 в Монреале.
Украинка и австралийка в первом раунде со счетом 7:5, 6:1 победили американку Николь Меличар и нейтральную теннисистку с российским паспортом Людмилу Самсонову.
Матч длился 1 час 19 минут. За это время Людмила и Эллен 2 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки, реализовали 5/9 брейк-пойнтов.
В следующем раунде украинско-австралийский дуэт сыграет против американок Кори Гауфф и Маккартни Кесслер.
Напомним, Марта Костюк победила Дарью Касаткину на тайбреке и вышла в 1/8 финала на турнире в Канаде.