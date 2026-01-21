Олег Гончар

Нейтральный теннисист Даниил Медведев (ATP 12) прокомментировал в интервью L’Équipe слова Александры Олийниковой (WTA 92), которая осудила допуск россиян к турнирам и его участие в выставочном турнире «Газпрома».

Медведев заявил, что в целом уважает мнения всех людей. На корте всё немного иначе, но за пределами корта он уважает любые взгляды.

В целом я уважаю все мнения всех людей. Я стараюсь... На корте все немного иначе, правда? Но вне корта я уважаю все мнения. Так что это ее мнение, и, честно говоря, мне нечего об этом сказать. Даниил Медведев

