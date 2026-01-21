Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о соотечественнице Александре Олейниковой. Украинку цитирует btu.org.ua:

Она привносит в игру совсем другой взгляд. Таких игроков сейчас немного, но они есть. Всегда интересно наблюдать за тем, как они играют, как строят розыгрыши и создают свою игру.

Для нее это очень впечатляюще – так начать свой первый турнир Grand Slam, показывая качественный теннис именно в своем стиле. Она очень неудобная соперница. Думаю, на грунте с ней будет особенно сложно – чтобы ее обыграть, придется действительно много работать на корте.