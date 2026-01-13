Олег Гончар

В первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде украинка Даяна Ястремская проиграла чешке Катерине Синяковой со счетом 0:6, 1:6.

Матч длился 54 минуты, за которые Ястремская подала один эйс против трех у Синяковой. При этом обе теннисистки допустили по три двойные ошибки.

Также Ястремская не использовала ни одного из своих восьми брейков против шести из шести у соперницы.

На турнире больше не осталось украинок, так как Марта Костюк снялась еще до его начала.