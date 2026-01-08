Ястремская уступила Пегуле в третьем круге турнира в Австралии
Украинка в трех сетах проиграла американке
10 минут назад
Фото: btu.org.ua
Даяна Ястремская (WTA, 27) в третьем круге турнира серии WTA500 в австралийском Брисбене проиграла Джессике Пегуле (WTA, 6) 7:5, 2:6, 3:6.
За 2 с четвертью часа на корте украинка 5 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из девяти и 10 раз ошиблась при подаче. Американка сделала 5 эйсов, 6 брейков и 4 «двойные». Это была вторая встреча теннисисток – Даяна победила Пегулу в 2022 на Кубке Билли Джин Кинг.
Напомним, что Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Окленде.