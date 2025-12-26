Надаль откровенно ответил, планирует ли он идти в политику
Испанец считает, что современная политика слишком конфликтная
около 1 часа назад
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, рассматривает ли он возможность начать политическую карьеру в ближайшее время.
Испанец отметил, что на данный момент не получал никаких предложений и не видит для себя перспектив в этой сфере. Слова приводит AS.
Никто меня к этому не склоняет. Думаю, те, кто занимаются политикой, понимают, что у меня было бы не так много шансов на успех. Сейчас не самое приятное время, чтобы идти в политику – слишком много озлобленности. Было бы хорошо вернуться к большей рациональности, уважению и мышлению о общем благе. Политики имеют огромное влияние на нашу жизнь. Нужно, чтобы все успокоилось, чтобы вернулось уважение, чтобы это не выглядело как футбольный матч. Общее благо важно не только в том, что делается, но и в том, как это делается. А сегодня слишком часто транслируется лишь напряженность.
