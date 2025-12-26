Олег Шумейко

Вторая ракетка мирового рейтинга Янник Синнер оценил современный уровень тенниса в Туре. Италийца цитирует btu.org.ua:

О необходимости конкуренции в спорте

Конкуренция и соперничество чрезвычайно важны. Соперники, которым ты проигрываешь или с которыми ты чаще всего соревнуешься, становятся важнейшими ориентирами для твоего совершенствования и дальнейшей работы, чтобы победить их или найти способ сделать что-то иначе. Чем больше конкуренции, тем интереснее и привлекательнее для зрителей наблюдать за спортом.

О стремлении усовершенствовать свою игру

Уровень игры в Туре растет, и усовершенствование чрезвычайно важно. Если ты хочешь сохранить ту же позицию в рейтинге в следующем году или улучшить ее, ты должен продолжать работать и требовать от себя максимума.

Напомним, что Синнер в сезоне-2025 провел четвертый самый прибыльный год в теннисе.