Синнер: «Соперники становятся важнейшими ориентирами для твоего совершенствования»
Янник заявил, что находиться на одном уровне приведет к стагнации
около 1 часа назад
Вторая ракетка мирового рейтинга Янник Синнер оценил современный уровень тенниса в Туре. Италийца цитирует btu.org.ua:
О необходимости конкуренции в спорте
Конкуренция и соперничество чрезвычайно важны. Соперники, которым ты проигрываешь или с которыми ты чаще всего соревнуешься, становятся важнейшими ориентирами для твоего совершенствования и дальнейшей работы, чтобы победить их или найти способ сделать что-то иначе. Чем больше конкуренции, тем интереснее и привлекательнее для зрителей наблюдать за спортом.
О стремлении усовершенствовать свою игру
Уровень игры в Туре растет, и усовершенствование чрезвычайно важно. Если ты хочешь сохранить ту же позицию в рейтинге в следующем году или улучшить ее, ты должен продолжать работать и требовать от себя максимума.
Напомним, что Синнер в сезоне-2025 провел четвертый самый прибыльный год в теннисе.
