Денис Седашов

Британский ветеран бокса Дерек Чисора выразил сомнение в том, что ютубер и боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) сможет вернуться на ринг после поражения от Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Слова приводит The Sun.

По словам 41-летнего Чисоры, перелом челюсти, который получил Пол, может выбить его из бокса.

Этот парень больше не будет боксировать. После того как у него в двух местах сломана челюсть, у него может быть посттравматический стресс. Назовите мне хотя бы одного боксера, который получил подобную травму и вернулся на ринг? Настоящие боксеры возвращаются, а ютуберы — нет. Дерек Чисора

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде.