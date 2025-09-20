Олейникова пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Италии
Украинка в Толентино уверенно победила Тамару Зиданшек
около 2 часов назад
Александра Олейникова
В четвертьфинале турнира WTA 125 в итальянском Толентино украинская теннисистка Александра Олийникова (WTA 163) одолела Тамару Зиданшек (WTA 152) со счетом 6:2, 6:3.
Матч длился 87 минут, за которые Олийникова не подала ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала семь из десяти брейк-пойнтов.
В полуфинале Олийникова сыграет с итальянкой Сильвией Амброзио (WTA 230).
Напомним, ранее Олийникова победила вторую сеяную на турнире.