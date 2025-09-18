Олейникова победила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал турнира в Италии
Украинка в двух сетах обыграла Семенистую
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Александра Олийникова (WTA, 163) во втором раунде турнира серии Challenger в Италии обыграла вторую сеяную Дарью Семенистую (WTA, 106) 6:2, 6:2.
За час с четвертью на корте украинка 4 раза подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из тринадцати и трижды ошиблась при подаче. Латышка сделала 2 брейка и одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – двумя неделями ранее Александра проиграла в полуфинале турнира в Швейцарии.
Соперницей Олийниковой в четвертьфинале соревнований станет Тамара Зиданшек.
