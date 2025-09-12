Олейникова завершила выступление на турнире в Любляне
Украинка проиграла в двух сетах Моне Бартель
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Александра Олейникова (175 WTA) завершила своё выступление на грунтовом турнире категории WTA 125 в Любляне (Словения).
В четвертьфинале 22-летняя спортсменка уступила бывшей 23-й ракетке мира Моне Бартель из Германии (WTA 220).
WTA 125 Любляна. Грунт. 1/4 финала
Мона Бартель (Германия) – Александра Олейникова (Украина) – 6:4, 6:2
Для Олейниковой это был второй четвертьфинал на турнирах уровня WTA 125 в карьере.
Олейникова победила третью сеяную Зиданшек на старте турнира в Словении.