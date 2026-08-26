Олейникова проиграла Парри во втором раунде турнира в Монтеррее
Александра снова не смогла огорчить опытную француженку
Александра Олейникова / Фото - ВТУ
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №46) сыграла матч второго раунда турнира WTA 500 в Монтеррее.
Александра со счетом 4:6, 6:7(3) проиграла француженке Диан Парри (WTA №50).
Матч длился 1 час 57 минут. За это время Олейникова сделала 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку.
Это была вторая официальная встреча теннисисток. В единственном до этого матче в 2025 году победу одержала Парри.
Олейникова на старте турнира обыграла представительницу Египта Маяр Шериф (WTA №49) – 6:3, 6:4. Парри победила хорватку Донну Векич (WTA №36) – 6:7, 6:4, 6:1.
Напомним, Свитолина и Монфис вышли в полуфинал микста на US Open-2026.