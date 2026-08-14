Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Александра Олийникова успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США. В матче первого круга представительница Украины, занимающая 46-е место в мировом рейтинге, победила американку Эльвину Калиеву, 120-ю ракетку мира.

Олийникова одержала победу в двух сетах – 6:4, 6:1. Поединок длился один час и 24 минуты. Украинка уверенно провела вторую партию, отдав сопернице лишь один гейм.

Во втором круге Александру Олийникову ожидает значительно более сложная соперница – пятая сеяная «нейтральная» мирра андреева, которая начнет выступления на турнире именно с этой стадии.

Ранее Снигур в двух сетах обыграла Стародубцеву на старте турнира в Цинциннати.