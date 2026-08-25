Денис Седашов

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её муж, француз Гаэль Монфис, пробились в полуфинал смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026 года.

В четвертьфинальном матче, который длился полтора часа, супруги одолели первых сеяных турнира — Катержину Синякову (Чехия) и Генри Паттена (Великобритания). Судьба встречи решалась на решающем тай-брейке — уступая 5:7 и 7:8, Свитолина и Монфис выиграли три очка подряд и вырвали победу.

US Open-2026. Парный разряд

Элина Свитолина / Гаэль Монфис (Франция) — Катержина Синякова / Генри Паттен — 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), [10:8]

Полуфинальные матчи и решающий поединок за титул в миксте состоятся в среду.

Видеообзор первой общей победы Свитолиной и Монфиса на US Open.