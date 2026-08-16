Денис Седашов

Украинская теннисистка Александра Олийникова (WTA 46) прекратила выступления на хардовом турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США).

В матче второго раунда украинка потерпела поражение от шестой ракетки мира Мирры Андреевой со счетом 1:6, 0:6.

Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время Олийникова имела семь брейк-поинтов, пять из которых — в начале первого сета, однако не реализовала ни одного.

Следующим турниром для Олийниковой станет WTA 500 в Монтеррее, после чего украинка выступит в основной сетке US Open.

Олийникова в двух сетах обыграла американку Калиеву в первом круге турнира в Цинциннати.