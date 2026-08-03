Олейникова уступила Плишковой на старте турнира WTA 1000 в Торонто
Украинка уступила в двух сетах
Украинская теннисистка Александра Олейникова (44 WTA) завершила выступления на хардовом турнире категории WTA 1000 в Торонто (Канада).
В матче первого раунда украинка в двух сетах уступила бывшей первой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии (63 WTA).
Поединок длился 1 час и 23 минуты.
WTA 1000 Торонто. Хард. 1/64 финала
Александра Олейникова (Украина) — Каролина Плишкова (Чехия) — 4:6, 4:6
Свитолина узнала имя соперницы во втором круге «тысячника» в Торонто.