Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Александра Олейникова вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге. В матче второго круга она в трех сетах победила испанку Лейре Ромеро Гормас — 7:6(3), 3:6, 6:2.

До этого теннисистки встречались лишь однажды. В 2024 году Олейникова обыграла Ромеро Гормас в двух сетах на турнире в Хорватии.

Первый сет в Гамбурге прошел в равной борьбе. Спортсменки уверенно брали свои подачи и обменивались выигранными геймами, пока счет не стал 6:6. Победительницу партии определил тайбрейк, в котором украинка оказалась сильнее — 7:3.

В начале второго сета испанка повела 2:0, однако Олейникова быстро сравняла счет. После этого Ромеро Гормас снова перехватила инициативу и выиграла четыре гейма подряд. В итоге партия завершилась в пользу испанки — 6:3.

Решающий сет украинка начала мощно, выиграв четыре гейма подряд. Ромеро Гормас смогла сократить отставание до 2:4, но Олейникова удержала преимущество и довела матч до победы — 6:2.

На старте соревнований в Гамбурге украинка также в трех сетах одолела местную теннисистку Настасью Шунк. Теперь обыграла и Ромеро Гормас.

Таким образом, Олейникова вышла в четвертьфинал второго подряд турнира WTA 250. На соревнованиях в румынском Яссах она дошла до полуфинала, где уступила египтянке Майар Шериф в двух сетах.

В четвертьфинале турнира в Гамбурге украинка встретится с победительницей матча между седьмой сеяной Юлией Путинцевой из Казахстана и представительницей Армении Элиной Аванесян.