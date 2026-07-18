Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Александра Олейникова завершила выступления на турнире WTA 250 в румынских Яссах. В полуфинальном матче украинка не смогла пройти египтянку Майар Шериф и уступила в двух сетах.

Для Олейниковой этот турнир стал одним из самых успешных в сезоне. Она уверенно прошла несколько раундов и добралась до стадии полуфинала, однако в борьбе за место в финале остановилась на представительнице Египта, которая занимает 97-е место в мировом рейтинге WTA.

На старте соревнований в Яссах Олейникова обыграла китаянку Ипек Оз. После этого украинка справилась с нейтральной теннисисткой Еленой Приданькиной, а в четвертьфинале победила француженку Клару Бюрель. Именно эта победа позволила Александре выйти в полуфинал турнира категории WTA 250.

Соперницей украинки в матче за выход в финал стала Майар Шериф. Египтянка до этого провела сильный четвертьфинал, в котором выбила из борьбы девятую сеянную казахстанку Юлию Путинцеву.

Начало полуфинала сложилось для Олейниковой непросто. Шериф быстро повела 2:0 по геймам в первом сете. Украинка пыталась вернуться в игру и сократить отставание, однако египетская теннисистка удержала преимущество и довела партию до победы с счетом 6:3.

Во втором сете Шериф полностью контролировала ход матча. Олейниковой удалось взять лишь один гейм, после чего соперница выиграла пять геймов подряд и закрыла партию с счетом 6:1. Таким образом, матч завершился победой Майар Шериф в двух сетах.

Для Александры Олейниковой это уже второй полуфинал на турнирах WTA 250 в текущем сезоне. Ранее, в феврале, украинка также дошла до этой стадии на соревнованиях в Клуж-Напоке, где уступила американке Эмме Радукану.

Несмотря на поражение в Яссах, выступление Олейниковой можно считать успешным: украинская теннисистка снова подтвердила способность стабильно проходить далеко на турнирах уровня WTA 250 и бороться с соперницами из топ-100 мирового рейтинга.

Напомним, Свитолина, Костюк и еще пять украинок заявлены на турнир WTA 1000 в Цинциннати.