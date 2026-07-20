Світолина и Костюк сохранили свои позиции в рейтинге WTA, Олейникова установила карьерный рекорд.
Ястремская продолжает падение
около 1 часа назадПодписаться в
WTA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг женского Тура.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 10-ю позицию, Марта Костюк осталась 11-й.
Александра Олейникова установила личный рекорд, поднявшись на 45-е место. Даяна Ястремская потеряла 14 позиций и теперь занимает 88-е место.
Рейтинг WTA по состоянию на 20 июля:
1. Арина Соболенко – 8550
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8143
3. Джессика Пегула (США) – 6301
4. Кори Гауфф (США) – 5649
5. Мирра Андреева – 5293
6. Каролина Мухова (Чехия) – 5168
7. Линда Носкова (Чехия) – 5119
8. Ига Свёнтек (Польша) – 4539
9. Аманда Анисимова (США) – 4353
10. Элина Свитолина (Украина) – 4351
11. Марта Костюк (Украина) – 3926
45 (52). Александра Олейникова (Украина) – 1132
54 (52). Дарья Снигур (Украина) – 1027
56 (59). Ангелина Калинина (Украина) – 1019
58 (61). Юлия Стародубцева (Украина) – 1017
88 (74). Даяна Ястремская (Украина) – 867
140 (136). Вероника Подрез (Украина) – 553
206 (191). Анастасия Соболева (Украина) – 371
252 (255). Катарина Завицкая (Украина) – 283
444 (451). Елизавета Котляр (Украина) – 133
Напомним, Вероника Подрез вышла в основную сетку турнира WTA 250 в Праге.