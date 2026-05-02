Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) стала победительницей престижного турнира серии WTA 1000 в Мадриде. В финальном матче украинка в двух сетах обыграла соперницу, выступающую в нейтральном статусе, мира андрееву (WTA 9) — 6:3, 7:5.

Этот титул стал для Костюк самым значимым в карьере, ведь ранее она еще не выигрывала турниры уровня WTA 1000. Кроме того, победа в Мадриде стала для украинской теннисистки второй подряд на турнирах WTA. Всего две недели назад Марта триумфовала на соревнованиях категории WTA 250 во французском Руане.

Благодаря успеху в Испании Костюк продолжила свою беспроигрышную серию до 12 матчей и завоевала третий титул в профессиональной карьере. Первый трофей она выиграла в 2023 году на турнире WTA 250 в Остине, после чего добавила победу в Руане, а теперь покорила и значительно престижный турнир в Мадриде.

Интересно, что Марта стала лишь второй украинской теннисисткой, которой удалось выиграть турнир категории WTA 1000. Ранее подобного достижения четыре раза добивалась Элина Свитолина, которая побеждала в Дубае и Риме в 2017 году, а также в Торонто 2017 года и Риме 2018 года.

Финальный матч также принес Костюк важное статистическое достижение. Победа над андреевой стала для нее 14-й в карьере над соперницей из первой десятки мирового рейтинга и уже пятой такой победой в 2025 году.

На пути к титулу украинская теннисистка уверенно прошла нескольких сильных соперниц. Во втором круге она уверенно обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 6:1, 6:3, после чего обыграла пятую ракетку турнира Джессику Пегулу — 6:1, 6:4. В следующем раунде Костюк преодолела американку Кэти Макнелли — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале украинка обыграла чешку Линду Носкову (7:6 (1), 6:0), а в полуфинале в трех сетах преодолела Анастасию Потапову — 6:2, 1:6, 6:1. В решающем матче турнира Костюк поставила точку, победив Андрееву со счетом 6:3, 7:5.

На момент триумфа Марта занимала 23-е место в мировом рейтинге. Благодаря победе на турнире украинка значительно улучшит свои позиции в мировом рейтинге. Уже в понедельник Костюк вернется в топ-20 и установит новый личный рекорд, поднявшись на 15-ю строку, что означает прогресс сразу на восемь позиций.