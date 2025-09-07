Олег Шумейко

первая ракетка мирового рейтинга арина сабаленко в финале US Open-2025 обыграла Аманду Анисимову (WTA, 9) 6:3, 7:6 (3).

За полтора часа на корте белоруска 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из шести и дважды ошиблась при подаче. Американка сделала 4 эйса, 4 брейка и 7 «двойных». Это была десятая очная встреча теннисисток – сабаленко победила в четвертый раз. Отметим, что это второй подряд титул арины на американском Шлеме.

Напомним, что в мужском финале US Open встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас.