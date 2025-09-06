Алькарас не віддал ни одного сета до финала US Open-2025, повторив рекорд Федерера
Испанец установил невероятное достижение
около 2 часов назад
Карлос Алькарас / Фото - ATP
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал US Open-2025 в одиночном разряде, не отдав в пути к турниру ни одного сета.
Во всех шести сыгранных матчах испанец одержал победу со счетом 3:0.
На пути к решающему матчу Алькарас последовательно обыграл американца Райлли Опелку (АТР, 67), итальянца Маттиа Беллуччи (АТР, 65), итальянца Лучано Дардери (АТР, 34), француза Артура Риндеркнеша (АТР, 82) и серба Новака Джоковича (АТР, 7).
Последний раз пройти весь путь до финала US Open без потери хотя бы одного сета смог швейцарец Роджер Федерер в 2015 году.
Напомним, Синнер и Алькарас сыграют третий подряд финал на мэйджорах.
