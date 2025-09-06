Синнер против Алькараса. Финал US Open-2025 решит судьбу первой ракетки мира
Решающий матч состоится 7 сентября
19 минут назад
Фото: Getty Images
7 сентября, в воскресенье, состоится финал Открытого чемпионата США-2025 по теннису в мужском одиночном разряде.
За титул чемпиона и звание первой ракетки мира будут бороться лидеры мирового рейтинга — итальянец Янник Синнер (1 ATP) и испанец Карлос Алькарас (2 ATP).
Победитель матча не только завоюет престижный трофей US Open, но и возглавит обновлённый рейтинг ATP.
Синнер удерживает первую строчку с июня 2024 года, с тех пор как впервые стал лидером мирового тенниса.
Алькарас не отдал ни одного сета до финала US Open-2025, повторив рекорд Федерера.