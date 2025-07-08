Определены четвертьфинальные пары мужского Wimbledon-2025.
Сіннер встретится с 10-й ракеткой мира
40 минут назад
Карлос Алькарас / Фото - ATP
Стали известны все четвертьфинальные пары в мужском одиночном разряде на Wimbledon-2025.
Теннис. Wimbledon-2025. Мужчины. Четвертьфинальные пары:
Янник Синнер (Италия, 1) – Бен Шелтон (США, 10)
Флавио Коболли (Италия, 22) – Новак Джокович (Сербия, 6)
Тейлор Фритц (США, 5) – Карен Хачанов (17)
Кэмерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания, 2)
Действующим чемпионом Wimbledon является вторая ракетка мира Карлос Алькарас. В 2024 году Карлос успешно защитил титул, в финале в трех сетах обыграв серба Новака Джоковича.
Финал травяного турнира Большого шлема у мужчин состоится в воскресенье, 13 июля.
Ранее определились все пары женских четвертьфиналов Wimbledon-2025.