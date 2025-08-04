«Отскок остался низким». Тренер Синнера — о покрытии в Цинциннати
Покрытие радикально отличается от прошлогоднего
около 1 часа назад
Австралийский тренер Даррен Кейхилл, который входит в тренерский штаб первой ракетки мира Янника Синнера, поделился наблюдениями о изменениях покрытия на корте турнира серии ATP Masters 1000 в Цинциннати (США).
Покрытие стало медленнее и более шероховатым, чем в прошлом году. В то же время отскок мяча остается низким.
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