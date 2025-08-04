Теннисный тур ATP меняет географию — Афины вместо Белграда
Соревнования пройдут с 2 по 9 ноября 2025 года
42 минуты назад
Фото: Getty Images
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) официально объявила о переносе турнира серии ATP 250 из Белграда (Сербия) в Афины (Греция).
Этот турнир организовывает команда с многолетним опытом, которая ранее успешно провела девять международных событий в Белграде. Теперь мы продолжаем эту традицию в историческом городе Афины. Уже активно готовимся к проведению турнира мирового уровня и с нетерпением ждем встречи с теннисным сообществом Греции.
Соревнования в Афинах пройдут с 2 по 9 ноября 2025 года.
Алькарас – второй самый молодой игрок в истории, который проводит свою 100-ю неделю в топ-2 рейтинга АТР.
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