Оже-Альяссим прошел Бена Шелтона в драматическом матче на Итоговом турнире АТР-2025
Канадец одержал победу в трёх сетах
1 день назад
Фото: Getty Images
Канадец Феликс Оже-Альяссим (8 АТР) победил американца Бена Шелтона (5 АТР) на Итоговом турнире ATP-2025 в Турине (Италия) со счётом — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.
Матч длился 2 часа 26 минут. Оже-Альяссим выполнил 9 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7 возможных. Шелтон ответил 7 эйсами, сделал 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3 возможных.
