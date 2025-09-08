Олег Шумейко

ATP на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг. Карлос Алькарас после победы на US Open обошёл Янника Синнера и стал первой ракеткой мира.

Виталий Сачко потерял 7 позиций, в то время как Вячеслав Белинский совершил рывок до 378 места.

Рейтинг ATP

1. Карлос Алькарас (Испания, +1) – 11 540 очков

2. Янник Синнер (Италия, -1) – 10 780

3. Александер Зверев (Германия) – 5 930

4. Новак Джокович (Сербия, +3) – 4 830

5. Тейлор Фриц (США, -1) – 4 675

6. Бен Шелтон (США) – 4 280

7. Джек Дрейпер (Великобритания, -2) – 3 690

8. Алекс де Минор (Австралия) – 3 545

9. Лоренцо Музетти (Италия, +1) – 3 505

10. карен хачанов (-1) – 3 280

…

224. Виталий Сачко (Украина, -7) – 248

329. Олег Приходько (Украина, -20) – 153

378. Вячеслав Белинский (Украина, +33) – 132

400. Александр Овчаренко (Украина, -15) – 124