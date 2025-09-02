Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 217) в первом круге турнира серии Challenger в Австрии победил Максима Мрву (ATP, 427) 6:2, 7:6 (5).

За полтора часа на корте украинец дважды подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из восьми и 5 раз ошибся при подаче. Чех сделал 4 эйса, 2 брейка и 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.

Следующим соперником Сачко станет австриец Сандро Копп.

